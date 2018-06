Harrie Smolders nieuwe coach van Jennifer Gates

Jennifer Gates studeerde deze maand af aan de Stanford University. Voor de 22-jarige amazone een nieuwe studie zal oppakken, wil ze zich full time op de sport focussen. Gates richt zich onder meer op de Global Champions Tour.

‘Ik wil alles van hem leren’

“Ik verheug me op de trainingen met Harrie”, vertelt Gates in een persbericht, “Het is een belangrijke tijd voor mij om af te studeren en mijn focus te verleggen naar trainen en fulltime rijden dit jaar. Harrie is niet alleen een ruiter van wereldklasse, maar hij heeft ook het vermogen om ruiters naar een hoog niveau te brengen. Ik wil graag alles wat ik kan van hem leren.”

Weerzien met Alex

Ook Smolders is blij met de samenwerking: “Ik ben benieuwd naar de resultaten die ze kan halen nu ze full time in de sport gaat.” Voor Smolders is het ook het weerzien met het paard Alex. De zoon van Arpeggio, opgeleid door Maureen Bonder, kwam via zijn voormalige pupil Audrey Coulter in handen van Gates. Jennifer Gates werd met Alex afgelopen jaar Amerikaans kampioene bij de U25.

