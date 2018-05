Harrie Smolders ook niet te stoppen in Rome

Op het 5*-concours in Rome laat Harrie Smolders er geen twijfel over bestaan wie de nummer één van de wereld is. De Brabander en zijn paarden steken in grootse vorm. Gisteren zette Smolders zijn zege reeks voort op het Piazza di Siena door overtuigend de Loro Piana Trophy te winnen met de Indoctro-zoon Cas 2. Eerder op de dag was hij ook al de beste in de Six Bars met Corrada.