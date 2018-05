Met de KWPN’er Go to Fortuna (v. Eldorado vd Zeshoek) was Bertram Allen vorige week ook al goed op dreef in Valkenswaard. Nu klokte het duo 37,42 seconden en werd daarmee tweede.

Trevor Breen en Zilton Si Z (v. Zirocco Blue VDL) legden het parcours in 38,36 seconden af, goed voor de derde plaats.



Bron: Paardenkrant-Horses.nl