Harry Allen en Gerrit Veenstra vieren geslaagde Junioren-proeven

Hoewel de dag niet beter had kunnen beginnen, eindigde deze voor de 15-jarige Veenstra met materiaal pech. In het 1.35m waarin het broertje van de Ierse springruiter Bertram Allen aan kop ging, brak zijn beugelriemhaak. Ondanks een poging het parcours te vervolgen met Baloubet du Rouet-merrie Beverly, besloot de Junioren-ruiter vrijwillig het parcours te verlaten. “Op die manier doorspringen was geen optie. Balen, maar de resultaten van vanmorgen daar ben ik erg blij mee”, begint de geslaagde.

Fijne parcoursen

“Het is de eerste keer dat ik hier op De Peelbergen rijd. Het is mooi dat er pistes zijn met verschillende bodems en er zijn veel ruiter van verschillende nationaliteiten mee. Ook bouwt de parcoursbouwer, Jos Brinkman, fijne parcoursen”. Het 1.25m won de Fries met de door Chr. & I. Jongboer-Van Dijk gefokte After Pleasure Toltien (For Pleasure). De dertienjarige merrie finishte bijna drie seconden los van de nummer twee, Floor Rouers uit Limburg. Zij startte KWPN-merrie Chicky Mickey (v. Indoctro).

Russische zege

Het 1.40m werd net als donderdag gewonnen door Ekaterina Petrochenkova. De Russische amazone ging in de U25-rubriek voorop met Albany 21 (v. Adlantico AS). De Amerikaanse amazone Giavanna Rinaldi bezette zowel plaats twee als plaats vier. Voor Canada nam Josephine Decker de derde positie in met de Nederlands gefokte Ehayla (v. Mr. Blue).

Voor alle uitslagen, klik hier.

Bron: persbericht