Harrie Smolders voor de vijfde maand op rij nummer één van de wereld

Zinius bezorgde Harrie Smolders de afgelopen maand weer punten. Met de zoon van Nabab de Reve was Smolders een keer eerste in een 5* rubriek in Londen en derde in een 5* in Valkenswaard.

Ward klimt naar twee

Maar McLain Ward komt er aan. De Amerikaan steeg van vijf naar drie dankzij de overwinningen in de 5* Grand Prix’ van Dinard en Bridgehampton. Met Clinta (v. Clinton) won hij in Frankrijk en op de KWPN-merrie Gigi’s Girl (v. Vingino) was hij de beste in eigen land.

Von Eckermann in top vijf

Marcus Ehning nestelde zich op de derde plaats ten koste van Eric Lamaze die naar de vijfde plaats zakte. De Zweed Henrik von Eckermann kwam de top vijf binnen vanaf de zevende plaats en staat nu vierde. Op Mary Lou (v. Montendro) was Von Eckermann twee keer tweede in de 5* Grand Prix’ van Dinard en Valence.

Van der Vleuten blijft op 17

Maikel van der Vleuten is de tweede Nederlander op de ranglijst, hij behoudt deze maand zijn zeventiende plek. Hij verzamelde in Londen punten met Dana Blue (v. Mr. Blue). Jur Vrieling staat op de 54ste plaats en is de derde Nederlander op de lijst.

Sternlicht met stip in top 50

Adrienne Sternlicht is een van de grootste stijgers op de ranglijst. Met haar paarden Cristalline (v. Cristallo) en Toulago (v. Toulon) verzamelde de Amerikaanse veel punten en steeg van 63 naar 49.

Bron FEI/Paardenkrant-Horses.nl