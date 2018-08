Hattrick voor Marten Luiten

De proef van Luiten en Fynona werd gekenmerkt door een zeer goede galoptour. De merrie maakt veel indruk met haar groot gesprongen changementen en loopt met gemak de zijgangen door. Op de scorelijst van de combinatie waren slechts twee cijfers lager dan een zeven te vinden, een 6,5 voor de keertwending en een 6,5 voor de schouderbinnenwaarts rechts.

Schreur vierde

Maybrett Schreur eindigde met de Sandreo-zoon Florijn H net buiten de top drie. Haar foutloze kür leverde 69,425% op. Naast Luiten en Bacariza Danguillecourt moest ze ook de Deense amazone Maria Mejlgaard voor zich dulden.

Pech voor Carlijn Vaessen

Young rider Carlijn Vaessen begon CDI Exloo met overwinningen in de landenproef en individuele proef, maar moest zich terugtrekken voor de kür omdat haar Ampère-zoon Fossbury niet helemaal fit was. Alexa Westendarp profiteerde daarvan en won de kür met 73,300%. Rachelle Buining reed Rhythm and Blues (v. Welt Hit II) met 72,075% naar plaats twee.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl