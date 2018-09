Hattrick voor Petra van Esch

“Het kon niet bijna niet beter”, lacht Van Esch na afloop. “Ze hebben het alle drie super gedaan. Van Fifty had ik wel een hogere score verwacht, want in Houten hadden we van de week 69% en nu was het nog expressiever. Ik ben wel heel blij met hoe hij liep.”

Verbouwen

Zoals gezegd had de amazone een korte wedstrijdstop. “We waren thuis flink aan het verbouwen met de stallen. Ik wilde wel gaan, maar het lukte gewoon niet. Naast de verbouwing was het ook nog eens zo heet en we hebben ook nog drie kinderen. Het was lekker druk dus. Daarom ben ik deze week twee keer achter elkaar gegaan. Eerst in Houten en nu in De Mortel.”

Nieuwe troef

Met Fartien won Van Esch het ZZ-Zwaar met scores van 65,93% en 65,79%. “Dit was de derde keer in het ZZ-Zwaar met hem. Om een beetje in het ritme te komen heb ik hem twee proeven gestart. Hij liep heel goed.”

De gecombineerde Lichte Tour-rubriek won ze met D’Angelo met 67,94%. “Dat is mijn nieuwe troef. Hij is van Eric van de Wildenberg. Hij heeft hem één keer Prix St. Georges gestart. Dinsdag had ik hem in Houten ook mee, voor de eerste keer. Toen verraste hij me twee keer met groeten, door in draf te vallen uit de galop. Nu ging dat goed. Het is echt een heel fijn paard en ik heb lekker gereden. Hij is voor de verkoop, maar in de tussentijd puzzel en rij ik lekker door. In principe zit alles er al op.”

Selecties

Van Esch blikt heel enthousiast vooruit op het winterseizoen: “Ik wil heel graag de selecties in het ZZ-Zwaar rijden met Fartien en met de andere twee de selecties voor de Lichte Tour. As je zulke troeven in handen hebt is het zonde om niet lekker op concours te gaan.”

Sylvia Claes en Barbara Soederhuizen namen beide een rood lint mee naar huis in het ZZ-Zwaar.

Imke Schellekens werd in de Lichte Tour tweede met Floratio (v. Florencio) met 67,06%. Hanneke Ariens en Exclusive (v. Olivi) werden derde met 66,1%. Plaats vier was voor Sandy van Boxmeer-Westerhuis en Fernando (v. Tango) met 65,51%.

