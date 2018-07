Andrew Heffernan was de enige ruiter die voor Nederland naar Ierland was afgereisd. Hij reed in de CCI2* Castle View Larry (v. Cobra) naar een mooie zevende plek, dankzij een vrijwel foutloze cross. De winst was weer eens voor de Nieuwzeelanders. Jonell Price werd eerste, James Avery tweede en thuisamazone Emily Corbett tekende voor de derde plaats.