Heffernans Millthyme Corolla met pensioen

Heffernan: “Ze was het meest bijzondere paard voor mij, omdat ze me de kans gaf om deel te nemen aan ’s werelds grootste wedstrijden zoals twee EK’s en de Olympische Spelen van London. Elsa is niet het meest getalenteerde paard, maar ze heeft een groter hart dan zichzelf.”

Carrière

Sinds 2009 vormt Heffernan al een combinatie met Millthyme Corolla (v. Millthyme Cappuccino). Op het EK in Luhmühlen in 2011 werd het duo 27e. Twee jaar later op het EK in Malmö werden ze 37e en behaalden ze voor het Nederlandse team een negende plaats. Tussen beide EK’s in in 2012 ging de combinatie voor Nederland naar de Olympische Spelen in London en werden individueel 33e.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Facebook