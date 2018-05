Heijligers wint in Eindhoven: ‘Ik rijd dit paard alleen op concoursen’

Normaal gesproken is een hechte band tussen paard en ruiter essentieel om tot goede prestaties te komen, maar Rob Heijligers presteert er fantastisch mee zonder dat hij deze achtjarige zoon van Azteca VDL zelf vaak traint. “Dit gaat ook alleen maar met een slim en goed paard”, vertelt de ruiter.

20 paarden thuis: ‘nu een aanname verbod’

Heijligers is blij dat hij elk jaar een startplek krijgt op CSI Eindhoven. “Dat regionale ruiters ook een kans krijgen op het mooiste concours van Nederland.” Tijd om zijn overwinning te vieren heeft hij niet: “Wat ik nu ga doen? Naar huis. Ik rijd morgen pas de volgende rubriek, de Derby. Ik heb thuis zo’n twintig paarden om te trainen. Ik heb een aanname verbod ingesteld. Ik wil er niet meer bij, want dan kan ik mijn werk niet goed doen. Het is niet normaal hoeveel eigenaren hun paarden willen laten trainen. Ze geloven er weer in na de crisis en willen investeren. Maar ik kan niet meer rijden dan wat ik nu doe. Ik heb twee meisjes die me helpen, één met het dressuurmatig rijden en de ander bij de verzorging en op- en afzadelen. Het springen doe ik altijd zelf.”

Bron: CSI-Eindhoven.nl