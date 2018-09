Helgstrand Dressage hoofdsponsor dressuur WEG Tryon

Helgstrand Dressage is de officiële sponsor van de discipline dressuur op de wereldruiterspelen in Tryon. Mark Bellissimo, CEO van het Tryon International Equestrian Center en het Organisatie Comité van de WEG 2018 maakte dat gisteren middels een persbericht bekend. Het partnerschap met Helgstrand breidt zich verder uit naar het Global Dressage Festival in Wellington waar Bellissimo ook algemeen directeur is.