Helgstrand kaapt alle prijzen in Vilhelmsborg

Al met al zijn de vijf- en zesjarige WK-paarden in eigen land weer gerehabiliteerd. Van de internationale jury op de Wereldkampioenschappen in Ermelo kreeg Just Perfect bij de vijfjarigen een uitbrander van de jury over de manier van voorstellen door Helgstrand-amazone Simone Pearce, nu werd de Johnson-merrie tweede (89,6 punten). Ook miljoenenpaard Ferrari verliet de ring in Ermelo met ‘weinig’ punten. Nu was er een score van 89,2 punten.

Alle uitslagen

Springbank II VH, Blue Hors Zackerey en andere vierjarigen:



Devonport



Bron: Paardenkrant-Horses.nl