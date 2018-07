Helgstrand verkoopt WK-ganger Feodoro

Simone Pearce won vorig jaar met Feodoro de kwalificatieronde van de zesjarigen op het WK in Ermelo. Het paar scoorde 90.20 en versloeg zo stalgenoot en wereldkampioen Quel Filou. De zoon van Fürstenball kreeg een tien voor de stap. In de finale werd het paar echter zevende met 86.40.

Verhuist naar Wellington

Dit jaar is Pearce opnieuw afgevaardigd met de Hannoveraan. Vicky Lavoie laat ook meteen zien dat ze de nieuwe eigenares is van het paard, want Feodoro heeft direct in de FEI-database het voorvoegsel Nexolia gekregen. Nexolia is het bedrijf van de Canadese Lavoie die gisteren het paard op haar naam liet zetten. In het najaar verhuist Feodoro naar Wellington.

Bron Eurodressage