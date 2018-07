Hendrik Denutte verkoopt Grand Prix paard Cassis van de Kranenburg

De Toulon nakomeling is gefokt door Jacques Leterme, de schoonvader van Denutte, en had het paard nog altijd in eigendom. Denutte trainde Cassis, een halfbroer van Don Flamenco van de Kranenburg (Flamenco Desemilly), op naar de Grand Prix. Vorig jaar wonnen ze onder andere de CSI2* Grand Prix in Lier en in februari schreven ze nog een 1.40m rubriek op de Mediterranean Equestrian Tour in het Spaanse Oliva op hun naam.

Bekijk hier een filmpje van Cassis onder Francois Mathy.



Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Galop.be