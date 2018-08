Bij de zesjarige hengsten (H-jaargang) zijn er maar liefst 10 van de 26 goedgekeurde hengsten die vorig jaar niet hebben deelgenomen aan de Blom Cup en dit jaar weer niet op de startlijst staan. Een aantal van die hengsten heeft een geldig excuus: zo is Hermitage VDL (Zirocco Blue x Colino) afgelopen herfst overleden, Homerun (Vivant van de Heffinck x Tangelo van de Zuuthoeve) is naar Mexico verkocht, Humberto (Cornet Obolensky x Lazio) staat bij Stutteri ASK in Denemarken, Hervé d’Ive VDL (Vigo d’Arsouilles x Indoctro) in Zweden en Helios VDT (Numero Uno x Ahorn) is in België.

Haynes GH, Cohinoor VDL, Hamilton Platinum, Houdini en Hotspot

Vijf hengsten staan nog vrolijk ter dekking in Nederland maar komen voor het tweede jaar op rij niet opdagen in Ermelo. Dat zijn verrichtingstopper Haynes GH (Carambole x Stakkato) van Jan en Willem Greve en Arie Hoogendoorn, Cohinoor VDL (Cornet Obolensky x Stakkato) van de VDL Stud (Wiebe-Yde van de Lageweg meldt dat hij volgend jaar bij de zevenjarigen meedoet), hengstenkeuringskampioen Hamilton Platinum (Numero Uno x Burggraaf) van Platinum Stable, Houdini (Diamant de Semilly x Emilion) van KWPN-bestuurslid Egbert Schep en Hotspot (Hors la Loi II x Nabab de Reve) van de combinatie Aaldering/Swelheim, Joop van Uytert en Mathijs van Asten, die afgelopen winter ook al niet in de hengstencompetitie verscheen.

Glenfiddich VDL

Vorig jaar kondigde de VDL Stud aan dat Glenfiddich VDL, die door de koliek en een liesbreuk een behoorlijke achterstand had opgelopen, in 2018 als zevenjarige toch nog een keer in de Blom Cup te zien zou zijn. Hij staat dit jaar weer niet op de startlijst. “Hij heeft nog steeds een achterstand. Hij komt wel een keer, maar het is nu toch nog te vroeg. Dat paard heeft ontzettend veel pech gehad met de koliekoperatie, de liesbreuk en ook nog een peesblessure.”

Startlijsten Blom Cup

Zesjarige KWPN-hengsten Blom Cup 2017 Blom Cup 2018 Haynes GH (Carambole x Stakkato) geen deelname niet op startlijst Hermantico (Comme il faut x Colbert GTI) deelgenomen niet op startlijst Highway M TN (Eldorado van de Zeshoek x Chellano Z) deelgenomenn op startlijst Heart Touch (Untouched x Vingino) deelgenomen niet op startlijst Cohinoor VDL (Cornet Obolensky x Stakkato) geen deelname niet op startlijst Hampton VDL (Baltic VDL x Corland) geen deelname op startlijst Hermitage VDL (Zirocco Blue x Colino)* geen deelname niet op startlijst Homerun (Vivant vd Heffinck x Tangelo vd Zuuthoeve) * geen deelname niet op startlijst Hernandez TN (Kannan x Numero Uno) deelgenomen op startlijst Hampshire VDL (Arezzo VDL x Indoctro) deelgenomen niet op startlijst Highlander C (Numero Uno x Vingino) deelgenomen niet op startlijst Herakles (Catoki x Landor S) deelgenomen op startlijst Hamilton Platinum (Numero Uno x Burggraaf) geen deelname niet op startlijst Heathrow (Der Senaat 111 x Dollar de la Piere) deelgenomen niet op startlijst Hanley (Tornesch x Cornet Obolensky) deelgenomen niet op startlijst Hardwell (Clinton x Corofino I) deelgenomen niet op startlijst High Shutterfly (Sir Shutterfly x Chin Chin) deelgenomen niet op startlijst Houdini (Diamant de Semilly x Emilion) geen deelname niet op startlijst Humberto ASK (Cornet Obolensky x Lazio)* geen deelname niet op startlijst Hervé d’Ive VDL (Vigo d’Arsouilles x Indoctro)* geen deelname niet op startlijst Helios VDT (Numero Uno x Ahorn)* geen deelname niet op startlijst Chapeau TN (Clearway x Quintero) geen deelname op startlijst Hotspot (Hors la Loi II x Nabab de Reve) geen deelname niet op startlijst Heineken VK VDL (Zirocco Blue VDL x Rebel II Z) deelgenomen niet op startlijst Malibu TN (Mr Blue x Hors la Loi II) deelgenomen niet op startlijst Cornet’s Boy (Cornet Obolensky x Collin L deelgenomen niet op startlijst

*Met geldig excuus (export/overlijden)

