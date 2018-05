Henk van de Pol wint Hanos Prix

“Looyman is nog maar acht jaar en heeft begin dit jaar in de Arabische Emiraten al zijn eerste vijfsterren Grote Prijzen gelopen. Echt een goed paard. Dat maakt het rijden van concoursen leuk”, vertelt Van de Pol. “Toen de hengst Spartacus TN, waarmee ik 1,60 m reed, in 2016 overleed aan koliek ben ik een aantal maanden niet meer op concours geweest. Ik was er zo ziek van. Die had echt grote concoursen kunnen gaan lopen.”

In het verleden jaar kreeg Van de Pol een uitnodiging om in Dubai te komen rijden. “Ik had er niet eens paarden voor. Bert, mijn broer, zei: Dan neem je Looyman toch mee? Hij reed hem al vanaf vier jaar. En ik rijd ‘m nu sinds half december”, aldus de ruiter.

Raijmakers Jr. net buiten de top drie

Van de Pol werd op de tweede plaats dus gevolgd door de Britse ruiter Tim Wilks, die op zijn beurt net voor wist te blijven op Rodrigo Giesteira Almeida. De Portugese ruiter zadelde de BWP-merrie Isolde van de Heffinck (v. Contact van de Heffinck). Piet Raijkmakers Jr. eindigde met Van Schijndel’s Belle (v. Caspar) net buiten de top drie.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Wendy Scholten