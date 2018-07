Het Tryon-team volgens de rekenmachine

Vanmiddag is het zover, dan maken de verschillende bondscoaches (dressuur, springen, eventing, vierspannen, voltige, reining, endurance en paradressuur) op het NK Dressuur hun teams voor de Wereldruiterspelen in Tryon bekend. Op het dressuurkampioenschap wordt natuurlijk het meest uitgekeken naar het team van Rien van der Schaft. Als observatie golden dit seizoen twee wedstrijden, al heeft de bondscoach veel meer informatie die hij meeneemt in zijn besluitvorming.