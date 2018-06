Hickstead: vierde Derby zege Funnell, paard Kocher breekt been

Op zijn eigen gefokte tienjarige Billy Buckingham (v. Billy Congo) was William Funnell een van de twee ruiters die foutloos het Derby-parcours overwon. Samen met zijn landgenote Holly Smith op Quality Old Joker (v. OBOS Quality) moest Funnell in de barrage uitmaken wie de hoofdprijs mee naar huis mocht nemen.

Barrage met twee

In de barrage moest Funnell als eerste van start en kreeg een fout op het water. De Brit finishte met vier strafpunten in 89,62 seconden. Het gaf Holly Smith wat ruimte bij aanvang van haar ronde op de tienjarige Quality Old Joker. Maar toen haar paard de tweede fout maakte, gaf Smith op en de winst ging naar Funnell.

Vierde titel

William Funnell voegt zich in het rijtje van Harvey Smith, John en Michael Whitaker, en de Ier Eddie Macken die ook vier keer de Hickstead Derby wisten te winnen. Funnell won eerder in 2006,2008 en 2009 met de door Erhard Rutten uit Steenderen gefokte Mondriaan (v. Topas).

Nuttall en Breen gedeeld derde

Op de gedeelde derde plaats eindigden Harriet Nuttall met A Touch Imperious (v. Touchdown) en Shane Breen op Can Ya Makan (v. Canturo). Beiden hadden vier strafpunten opgelopen.

Paard breekt been

Voor de zeventienjarige zoon van Cumano, Navalo De Poheton, van de Amerikaan Andrew Kocher liep de wedstrijd slecht af. Het paard brak zijn been tussen hindernis vier en vijf. Ondanks directe medische zorg in de ring, kon het paard niet meer gered worden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron persbericht Hickstead