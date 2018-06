‘Hier word je als bondscoach blij van’

Van der Schaft vervolgt: “Daar word je als bondscoach blij van. Het geeft mij een heel goed gevoel als je ruiters in de ring iets extra’s geven zoals vanavond. Credits voor alle vier. Het zijn allemaal echt nog jonge paarden, behalve Apache, die ook zeker nog niet oud is. Dat belooft veel voor de toekomst.”

‘Goed voor de sport’

Ook over het nieuwe format van de Nations Cup is Van der Schaft enthousiast. “Dit concept van de Nations Cup is goed voor de dressuursport. Je wint niet meer met één goede combinatie die boven de 80% scoort, maar je hebt het hele team nodig. De wedstrijd blijft zo spannend tot het allerlaatste moment.” Het klassement van de FEI Nations Cup werd opgemaakt aan de hand van plaatsingspunten. In de Grand Prix telden de beste drie resultaten per land en ook vanavond in de Grand Prix Special en kür waren het de beste drie resultaten die telden voor de eindstand. Na kort rekenwerk won Nederland met een puntverschil van het Zweedse team.

Gal: ‘Hij moet wennen aan de atmosfeer’

Edward Gal won met Glock’s Zonik N.O.P. donderdag al de Grand Prix en herhaalde dat kunstje in de kür. “Zonik gaf een heel goed gevoel, op het voorterrein reageerde hij heel erg op de merrie van Patrick Kittel en in de piste vond hij het best spannend, maar hij bleef super gaan. Ik was blij dat we in dit stadion mochten rijden nu, want hij moet er ook aan wennen als er zo een atmosfeer is. We hadden in de pirouette nog een dure fout, maar ik ben zeer tevreden. Er zaten echt hele goede stukken in”, vertelt Gal die uiteindelijk een score kreeg van 80.075%. Met deze overwinning sluit Gal een topweek CHIO Rotterdam af. Hij won alle vier de proeven waarin hij aan de start verscheen, twee met Glock’s Zonik N.O.P. en twee met Glock’s Voice.

Mes tussen de tanden

Hans Peter Minderhoud reed met het mes tussen de tanden zijn Grand Prix Special met Glock’s Dream Boy en met resultaat, want zijn proef klonk als een klok. “Het is mijn beste proef tot nu toe met dit paard. Dream Boy kijkt ook niet in deze entourage en hij zeurt nooit, maar doet gewoon zijn ding. Ik ben er heel blij mee”, laat hij direct na afloop weten.

Emmelie Scholtens reed haar zeer elegante hengst Apache naar de vierde plaats in de Grand Prix Special en was daar blij mee. “Het was voor mij de allereerste keer dat ik hier in de grote arena reed. Ik vergat een stukje passage en daar baal ik van, maar ik ben erg blij met Apache en kan alleen maar trots zijn.”

Madeleine Witte-Vrees reed met Cennin al niet de Grand Prix die ze in gedachte had, en ook over de kür was ze niet tevreden. “Er zaten te veel fouten in. Voor ons was dit niet goed, we hebben al boven de 80% gescoord, dan is deze score gewoon niet goed”, laat de amazone weten.

Goud in de nations cup CHIO 2018 v.l.n.r. Hans-Peter Minderhoud, Emmelie Scholtens, Madeleine Witte-Vrees en Edward Gal. Bondscoach Rien van der Schaft deelt een high-five met Witte’s zoon Niels. Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bron: KNHS