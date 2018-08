Highway M TN maakt ook indruk in Blom Cup

De zesjarigen kregen in het tweede onderdeel van de Blom Cup een mooi tweefasenparcours voorgeschoteld. De beste 30 zesjarigen over beide onderdelen zijn geselecteerd voor de finale op donderdag. Alle foutloze combinaties van gisteren deelden de eerste plaats, zodat de snelste foutloze van vandaag daarmee gelijk aan de leiding gaat in het tussenklassement.

Kinderen van VDL-hengsten

Dat wist Steven Veldhuis te realiseren met de door Maatschap Van Esch gefokte Hoselinde sport-spr (Campbell VDL uit Roselinde ster prest van Zeus). Don Willemsen volgde met Hercules (Zirocco Blue VDL uit Voque ster PROK van Guidam, fokker G. Willemsen uit Den Ham) op de tweede plaats, terwijl Bert-Jan Zuidema met de door Johan Heins gefokte Hymabalia (Indoctro uit Mabalia MW prest van Starsky de Brix) als derde kon opstellen. Een VDL-een-twee-drie’tje dus.

Team Nijhof-hengsten

Bij de hengsten streken de hengsten van VDL concurrent Team Nijhof met de eer. Onder Zoï Snels sprong de KWPN-goedgekeurde hengst Highway M TN (Eldorado van de Zeshoek uit Zelana V PROK van Chellano Z, fokker Peter Verdellen uit Horst) foutloos naar de achtste plaats en diezelfde ruiter plaatste zich ook met de KWPN-goedgekeurde hengst Hernandez TN (Kannan uit Bea-Leva elite IBOP-spr sport-spr PROK van Numero Uno, fokker Willem Dekker) voor de finale.

Uitslag

