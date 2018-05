Hija van Strokapelleken van Ward naar Wathelet

De schimmelmerrie Hija van Strokapelleken begon haar internationale carrière onder Roger Yves Bost. In oktober 2015 verscheen Pénélope Leprevost voor het eerst met de merrie in de ring. Op de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera won het duo diverse prijzen en ze schreven de Grote Prijs van Le Touquet op hun naam.

Via Jennifer Gates naar McLain Ward

Begin vorig jaar kocht Jennifer Gates de dochter van Calido I maar gaf het paard bijna meteen door aan Nayel Nasser. De Egyptenaar was weinig gelukkig met Hija in de parcoursen en de merrie ging begin dit jaar over naar McLain Ward. Hij boekte wel de successen met de merrie waaronder vier overwinningen op het winter circuit in Florida. Ward eindigde met een zesde plaats in de 5* Grand Prix van Wellington in maart.

Debuut Wathelet in Valkenswaard

Gregory Wathelet heeft Hija van Strokapelleken inmiddels in zijn stallen. De Belg debuteerde gisteren in de 1,45m-proef bij Tops International Arena in Valkenswaard, de combinatie kreeg twee balken en eindigde als 43ste.

Bron Horseman.be