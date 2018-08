Hippiade huldigt fraaie kampioenen

Het kampioenschap ereklasse had een sterke bezetting maar tegen de KWPN-hengst Fantijn was niemand opgewassen. Linda Boelens en de KWPN-hengst Fantijn (Patijn x Manno, fokker Harmannus Boelens uit Bunne) van Lammert Tel vormen vanaf begin dit jaar een combinatie en dat klikte direct.

Eervol resultaat

Na de vele overwinningen en het Regionale Ereklasse Kampioenschap Noord is dit weer een eervol resultaat. Jurylid Joop van Wessel: “ We lieten drie paarden overrijden maar Fantijn bleef de afgetekende winnaar. De hengst showde heel mooi ongedwongen en dat vrije en blije is zo mooi aan hem. Hij maakte veel front, was er achter super bij, was lekker fel en bleef mooi in balans.” Cor van Dijk en Elegant (v. Waldemar) werd tweede. ”Elegant gaf zeker ook een goede verrichting en bewoog sterk maar kon Fantijn niet kloppen.” De derde plaats voor Emerson met Niek Alting, een ijzersterke noordelijke combinatie. ”De strijd tussen twee en drie was spannend. Emerson kwam heel goed binnen en als hij die prestatie had weten vol te houden was het nog heel spannend geworden. Maar Emerson zakte wat af en werd zodoende derde.”

Maar ook kampioen

In de damesrubriek zat er voor Emerson (Manno x Marvel, fokker Martin de Groot uit Giessenburg) met Manon Veerman, de kampioensformatie Regio Noord, echter het dameskampioenschap in. “Emerson deed het voor de dameskar heel goed. Hij liep een ongedwongen wedstrijd en eigenlijk werd deze combinatie door niemand bedreigd.” Pien Jansen, de kampioen van M/Z/W, werd tweede met Wildrose F (v. Manno). “Wildrose liep een goede wedstrijd maar miste iets aan felheid”. Fleur Koppes kon Van Oranje (v. Blokland Shales) van Hans Robben als derde opstellen. “Van Oranje heeft veel actie maar het tempo lag wel wat hoog.”

Ook jonge combinatie

Bij de tweespanrubriek ging een dit jaar geformeerde combinatie op kop. Freek Saris brengt Anton (Sire x Proloog, fokker Nico Kemp uit Epe) al enkele jaren uit maar deze bruine vormt dit jaar met Heraut (Bentley VDL x Jonker, fokker Johan Boeve uit Hattem) een prachtig span dat heel mooi tegen elkaar past. ”Het span van Saris was de aftetekende winnaar. De paarden bleven mooi bij elkaar, hebben een mooi front, gingen er ongedwongen over en vormen een mooie eenheid.” Gerard van der Meulen mocht het span Gentenaar (v. Bakboord HBC) en Wapenaar (v. Reflex M) van Joop Witlox, de kampioenen van Noord, als tweede opstellen. ”Een span met goede bewegingen, daar lag het niet aan, maar in de hoofdhouding waren zij niet helemaal gelijk.” De derde plek was voor het Engelse span Incognito (v. Wentworth Ebony) en Gerran (v. Atleet) met Wim Jansen. ”Een prachtig span maar de schimmel maakte te veel fouten en daardoor kon dit span niet hoger eindigen.”

