HK B springen Roelof Dolfijn: ‘Henderson is gefokt door mijn opa’

Het B-springen werd beoordeeld door Richard Kapteijn en Teun van de Broek. Beide heren voorzagen alle deelnemers na hun basisparcours van punten en instructief commentaar. Voor de foutloze combinaties volgde een barrage waarbij wederom punten werden gegeven voor de rijstijl.

Kampioen Roelof Dolfijn moest na de eerste manche nog genoegen nemen met de vijfde plaats. In de tweede omloop was goed zichtbaar dat hij de tips die hij in het basisparcours had gekregen had begrepen en verliet hij met het mooie aantal van 87 punten de piste. “Ik kreeg wat tips na de eerste manche en kon daar echt wat mee. Zelf vond ik ook de tweede omloop beter gaan. Henderson is pas zes, maar al heel braaf en licht in de mond. Hij is van mijn opa die hem ook zelf gefokt heeft”, vertelt de 13-jarige ruiter die met een ander paard ook in het M-springen uitkomt.

Opa Dolfijn

Roelof’s moeder Hester Klompmaker rijdt zelf ook wel met de schimmel op wedstrijd. “Het is een fijn paard. Het leek mij goed als Roelof hem ook reed, dan kan hij mooi rustig verder groeien en sterker worden. Hij is pas zes jaar en best groot. Opa Dolfijn heeft hem zelf gefokt en is natuurlijk super trots, hij is er alleen vandaag zelf niet bij omdat hij verplichtingen had bij de StarSale veulenveiling.”

Veel gevoel

Jurylid Teun van de Broek vertelt, “Roelof heeft veel gevoel en nam de goede beslissingen. In de eerste ronde was het allemaal nog wat rommelig, maar in de tweede manche was het echt van hem.” Van de juryleden ook lovende woorden voor de nummer twee Rozemarijn Bergstra die op 86 punten uitkam. “De amazone heeft een mooie houding en zit en wist precies wat ze deed.” Dominique Beukers kreeg in de eerste omloop 87 punten voor haar rijden, maar moest in de tweede omloop genoegen nemen met 85 punten. Richard Kapteijn: “Dominique reed heel netjes, maar in de tweede manche eigenlijk net iets te voorzichtig, waardoor ze iets lager uitkwam.”

Oude garde staat zijn mannetje

De beste combinaties in het B-springen voor ponyruiters leverden vandaag strijd om de Hippiade titels. In drie categorieën werden de kampioenen gehuldigd. Juryleden van dit rijstijlkampioenschap waren bondscoach pony’s Edwin Hoogenraat en Arjen Vos. “Er werd over het algemeen echt goed gereden en ik heb veel hele fijne pony’s gezien”, vertelt Arjen Vos.

Zowel in de categorie A/B als C waren het 22-jarige toppers die het kampioenslint omgehangen kregen. Dat gaat uiteraard niet over ruiters Vince Nanning en Eva Kapteijn, maar wel over hun pony’s Knirremeis en Balou. Super fit en met de oortjes naar voren toonden zij zich goede leermeesters.

Vince Nannin

Over kampioen Vince Nanning zegt Edwin Hoogenraat: “Vince reed met overzicht en in een mooi ritme. Je zag ook goed dat hij al op een goede manier bezig was met zijn afstanden.” Vince kreeg in beide rondes 89 punten voor zijn mooie rijstijl. “Dit was de eerste keer dat ik op het kampioenschap mocht rijden, in de winter kwam ik net een halve punt tekort. Ik vond het twee keer best goed gaan, maar de eerste ronde vond ik het beste”, vertelt de pas 8-jarige Vince.

Eva Kapteijn

Eva Kaptijen reed in de tweede manche iets minder dan in de eerste, maar het bleef een plezier om naar te kijken. Hoogenraat: “Eva heeft een ongelofelijk mooie houding en zit, in de tweede ronde reed ze iets voorzichtiger dan in de eerste manche en dat scheelde net een puntje.”

“Balou wil altijd springen”, vertelt de 11-jarige Eva stralend over haar 22-jarige pony. Balou won al vele prijzen met vorige amazones Jessy Teeuwis en zus Julia Kapteijn, maar dit was de eerste keer dat hij ‘echt’ kampioen werd.

Lotte Hendriks

Bij de categorie D/E pony’s konden de juryleden iets minder hoge punten kwijt. “In de hele rijderij was dit een iets mindere groep. Ze reden allemaal te veel mee en het ontbrak een beetje aan een goede inwerking tussen been en hand”, was de mening van Hoogenraat en Vos. Kampioene werd Lotte Hendriks met de vermogen tonende E-pony Carmen Rose Z. “Ze is pas vijf jaar en we hebben haar gekocht toen ze net zadelmak was”, vertelt de kampioene. “Ze doet altijd haar best. Ik rijd ook L-dressuur, maar wil me nu vooral op het springen gaan richten.”

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl