HK Z2 Thessa Gilbers: ‘Zenuwen losgelaten’

Thessa Gilbers en Baumann’s Despino ging twee weken geleden vanuit reservepositie mee naar het EK en noteerde daar uiteindelijk het beste Nederlandse resultaat. Nu lieten ze weer alle concurrentie achter zich. Wat is het geheim van Thessa? “Het is niet normaal, echt heel gaaf. Ik denk dat ik de zenuwen los heb kunnen laten en dat het daardoor nu ineens allemaal heel goed gaat. Dit had ik echt helemaal niet verwacht. Alles ging vandaag ook wel goed, het moest alleen eigenlijk allemaal nog wat netter, maar het is een geweldige afsluiting”, vertelt de 16-jarige amazone die traint bij Febe van Zwambagt. “Ik rijd Z bij de paarden en ga me daar nu verder helemaal op concentreren. Mijn pony is verkocht en gaat naar Lara van Nek.”

Gouden en bronzen Schelstraete

Micky Schelstraete, de kampioene van vorig jaar en vanaf afgelopen winter, moest dit keer genoegen nemen met de derde plaats, maar wist wel de titel in de Z1 D/E te winnen. Dat deed de pas 13-jarige Micky met Schierensees Mithril. “Deze pony is pas zes jaar en ik had echt niet verwacht dat het al zo goed zou gaan. In de eerste proef ging het ook nog niet helemaal zoals ik wilde, de tweede proef was veel fijner. Binnenkort hoop ik met hem ook de overstap naar de Z2 te maken. Ik rijd ook al bij de paarden (red. gisteren maakte ze haar winnend juniorendebuut), maar met de pony’s vind ik nog wel leuker”, lacht Schelstraete.

Het zilver in de klasse Z2 categorie D/E was voor Fleur Prinsen met Next Black Magic. In de klasse Z1 categorie D/E werd zowel het zilveren als de bronzen medaille gewonnen door een bij het New Forest-stamboek goedgekeurde hengst. De zesjarige Oosterbroek Fenix liep met Robin Heiden in het zadel naar het zilver en de 21-jarige Major behaalde met Levi Roeterink het brons. In de klasse Z1/Z2 voor C-pony’s ging de zege naar de veertienjarige Gwen Troquet met Zandberg’s Diva Izebel.

Van Gaal en Moormann zegevieren in M

De in Sint-Michielsgestelwoonachtige Lara van Gaal behaalde als enige in de klasse M2 categorie D/E een score boven de 70%. Zij stuurde Rembrandt naar de gouden plak met een score van 70,667%. Het zilver was voor Jolien Felix en het brons voor Yasmin Westerink.

In de klasse M1 categorie D/E ging de titel naar Mery-loo Moormann, die vanaf Texel de reis maakte naar Ermelo. Het podium werd verder gevuld door Marit Heikens en Rowi Pille.

Ook bij de kleine categorieën pony’s werd de 70%-grens overschreden. In de M1/M2 categorie C werd de gouden medaille omgehangen bij Romee Neefs met Demi-beau. In de categorie A/B werd de titel met maar liefst 6% los gegrepen door Kyra Hingstman met Job.

L-kampioenen

In de klasse L2 categorie D/E werd de gouden medaille omgehangen bij Sophie van der Steen, die met Yellow Boy precies 70% scoorde. In de categorie C ging de titel naar Mirre van Meijel. Dana Maas zette de hoogste score neer in de categorie A/B.

Bij de categorie D/E van de klasse L1 was er opnieuw een medaille voor een goedgekeurde hengst. Gioia Lub stuurde de pas vierjarige Leuns Veld Winston Jr. naar de gouden medaille. In categorie C was er een unanieme zegge voor Bridget Lock met Forest Gump. Nick van Doorn kreeg het goud omgehangen met zijn B-pony Isabel

Drie keer boven de 70%

De drie kampioenen in de klasse B scoorden allemaal boven de 70%. In de categorie D/E werd de titel bemachtigd door Romee van Gaal. Nick van Doorn won naast de titel in de L1 categorie A/B ook de gouden plak in de B categorie C. Zusjes Tess en Fem van den Hurk wonnen het goud en zilver in de B categorie A/B.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KNHS