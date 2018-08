HK ZZ Hyke Voorn: ‘Laatste wedstrijd bij de pony’s’

In het ZZ springen wisten drie combinaties door te dringen tot de barrage. Als eerste ging Liv Huijbregts van start met haar Enzovoort Dew-Drop. De schimmel is oogt niet als de snelste van nature, maar zijn enorme galopsprongen en vermogen compenseren dat ruimschoots. Liv reed een mooie foutloze barrage. Als tweede kwam Meike Zwartjens in de ring, zij zag haar kampioenskansen al direct op hindernis één vervliegen door een fout. Haar tijd bleek wel de snelste. Als laatste verscheen Hyke Voorn met de enige E-pony die in de barrage zat in de ring. Met een uitgekiende, mooi rit stuurde de uit Friesland afkomstige amazone haar pony foutloos naar de winst.

CSI Ommen en Outdoor Gelderland

De 17-jarige kampioene Hyke Voorn heeft met haar 10-jarige E-pony Elisabeth Stables Vanety een goed seizoen achter de rug. De merrie is volledig als paard gefokt en stamt af van Vittorio. Op Outdoor Gelderland won de combinatie ook al het ZZ-springen en tijdens het CSI van Ommen schreven ze tussen de paarden ook al twee internationale rubrieken op hun naam. “Ik had natuurlijk wel gehoopt om hier te winnen, maar dat wil iedereen. Het is mijn laatste wedstrijd bij de pony’s en ik ben er heel blij mee. Vanety is super voorzichtig en heel snel, het is de mooiste overwinning van het seizoen”, vertelt de amazone die traint bij Marriet Hoekstra.

“Marriet heeft mij echt alle geleerd, ik heb aan het begin best wat problemen met mijn pony gehad, maar nu gaat het super. Ik heb ook twee paarden waarmee ik Z spring en daar helpt Marriet mij ook mee”, laat Hyke enthousiast weten.

Enthousiaste bondscoach

Ook bondscoach van de springpony’s Edwin Hoogenraat was aanwezig op de Hippiade en was enthousiast over wat hij zag. “Het is een mooi evenement en er is heel veel sfeer. De parcoursen zijn ook mooi selectief en dat geeft mooie sport. In het Z-springen heb ik ook diverse leuke combinaties gezien met potentie om door te groeien. In het ZZ-spring kwamen voor mij veel bekende combinaties aan de start. Het is goed te zien dat verschillende daarvan ook zichtbaar weer stappen hebben gemaakt in hun ontwikkeling.”

Nog een Friese zege

Ook in de klasse Z categorie D/E kwam de kampioene uit de provincie Friesland. Henrica Bakker bleef met Time Out ruim drie seconden sneller dan de concurrentie. Fleur Leemans volgde op de tweede positie gevolgd door Max Toebosch op de derde stek.

De eerste kampioen van vanmorgen werd Sytze van Dellen Jr. in de klasse Z categorie C met Mistery ASG.

Zo vader, zo zoon

In de klasse M categorie D/E werd de gouden medaille omgehangen bij Lars Schröder, de zoon van Ben Schröder. Een duidelijk gevalletje van zo vader, zo zoon. Lars stuurde zijn pony Giorgio naar de winnende tijd van 33, 49 seconden. Het zilver was voor Hilde Veenstra en het brons voor Denise Wiegersma.

In de categorie C werd de gouden plak bemachtigd door Jannie Nentjes met The Mister

L-kampioenen

De uit Markelo afkomstige Roos Wevers zegevierde met haar pony Troublemaker in de klasse L categorie D/E. Aisha Smit kreeg de zilveren medaille omgehangen en Suzan van Bergen de bronzen plak.

In de categorie C ging de titel naar Lotte van der Kaaij en bij de allerkleinsten werd de hoogste podiumplaats bezet door Simon Redder.



Lees ook:

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KNHS