Hoeve Westland Ruiters winnen voor de vijfde keer CHIO Zuid-Holland Cup

Net als tijdens officiële landenwedstrijden wordt de dressuursport in de CHIO Zuid-Holland Cup extra spannend door de toevoeging van het teamelement. In deze populaire competitie, ooit ontwikkeld door Fleur Körner, mag iedere vereniging gevestigd in de provincie Zuid-Holland een equipe afvaardigen van vier ruiters. Twee rijden een M1/M2-proef, twee rijden een Z1/Z2/ZZ-Licht-proef. De selectieronde vond plaats in het Pinksterweekend en de halve finale en finale werd gisteren gehouden.

De Hoeve Westland Ruiters

De Hoeve Westland Ruiters, gecoacht door Patrick van der Meer, waren ook als eerste geëindigd bij de selectiewedstrijd afgelopen Pinksteren. Het Naaldwijkse team, bestaande uit Jeroen Hamelink, Madelon Magermans-Eekhof, Esmeralda Tol en Philip van Ommen, maakte de favorietenrol waar met een klinkend optreden.

Hoogste score

Madelon Magermans-Eekhof van De Hoeve Westland Ruiters was de beste individuele deelnemer. Met Incredible (v. Charmeur) behaalde ze een zeer fraaie score van 77.722%. Magermans won in april ook de Horsefood Dressuur-finale.

Bron CHIO Rotterdam