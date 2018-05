Hoge percentages voor Werth en Schneider op slotdag Wiesbaden

Vorig jaar op het CDI in Hagen nam Isabell Werth zelf plaats in het zadel van de tienjarige Westfaler Quintus. Haar stalamazone Beatrice Buchwald had de zoon van Quaterback succesvol in de Lichte Tour uitgebracht en Werth debuteerde in de Inter II met een vierde plaats. De ruin raakte daarna geblesseerd en was tot voor kort uit de running.

‘Quintus heeft niets slechts’

Een jaar later is Quintus weer terug en hoe. Isabell Wert won met overmacht de verkorte Grand Prix voor de Louisdor-Preis met 75.093%, zelfs met een flinke fout in de twee-ers. Werth: “Dit paard heeft niets slechts. Hij heeft aanleg voor alles, hij wil alles goed doen en heeft de goede instelling. Ik ben erg blij hoe hij het hier heeft gedaan.”

Ook Louisdor ticket voor Marcus Hermes

In de Louisdor-Preis werd achter Werth Marcus Hermes tweede met de Ampere-zoon ZINQ Abegglen FH. Het paar kreeg 72.558% en ook een ticket voor de finale in Frankfurt einde van het jaar.

Zege Schneider in GPS

Ook Dorothee Schneider was erg blij over het optreden van de tienjarige Faustus in de Grand Prix Special. De Duitse amazone had in maart in Ebreichsdorf haar internationale debuut met de Hannoveraan. In Mannheim won het paar al de Special en in Wiesbaden was er opnieuw een overwinning, na een tweede plek in de Grand Prix.

PR voor Faustus

Ondanks een foutje in de wissel om de twee sprongen kreeg Schneider een percentage van 76% wat een pr betekende voor het paard. “Ik ben super blij”, reageerde Schneider na afloop, “Ik heb Faustus maar 20 minuten losgereden, zo had hij genoeg kracht in de ring. We hadden een kleine rommel in de twee-ers, maar verder voelde het super aan.”

Müller-Lütkemeier en Schmidt tweede en derde

Fabienne Müller-Lütkemeier werd op Fabregaz (v. Florestano) tweede met 74.298%. De derde plaats was voor Hubertus Schmidt met de imponerende Trakehner hengst Imperio 3 (v. Connery). De Duitse Reitmeister scoorde 71%.

Bron St.Georg