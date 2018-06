Hoogeveen enige Nederlandse die stand houdt in Bramham

De Nederlandse eventers zaten niet allemaal even lekker in de wedstrijd op de driesterren in Bramham dit weekend. Het beste resultaat was bij de U25-eventers voor Laura Hoogeveen met Quibus (v. Quasimodo Z). De combinatie eindigde als negende, dankzij nette resultaten in de dressuur en cross en een foutloos springparcours. Elaine Pen moest in de seniorenwedstrijd opgeven, Theo van de Vendel zag zijn klassering daar kelderen dankzij zes balken in het springparcours.