Speedway en Zauberreigen naar toppunten op Trakehner Bundesturnier

Speedway werd gereden door Kim Pfeiffer en kreeg 9’s voor de galop, de stap en de bouw. De Schwarzgold-zoon die op de Trakehnerveiling in 2016 voor 170.000 euro werd verkocht kreeg verder 8,5-en voor de stap een 8.

Reservekampioen

Zauberreigen was de reservekampioen van de Trakehner hengstenkeuring in 2016. Hij werd destijds voor 125.000 euro op de veiling verkocht. De zoon van Rheinklang kreeg zijn hoogste cijfer, een 9,5, van de gastruiter. Verder kreeg de schimmel, die werd voorgesteld door Eva-Maria Lühr, een acht voor de stap en verder alleen maar 8,5-en en zelfs een 9 voor zijn rijdbaarheid.

Vierjarige merries en ruinen

Bij de andere vierjarigen was de overwinning in de finale voor Petterson 7. Met vier 8-en en drie 8,5-en kwam deze Hirtentanz-nazaat onder Lydia Camp uit op 8,21 punten.

Driejarigen

Sandra Frieling reed Bourani bij de driejarige hengsten naar een totaal van 8,43 punten. De goedgekeurde zoon van Fairmont Hill stond daarmee bijna een punt hoger in de beoordeling dan de concurrentie. In de andere rubriek driejarigen was de overwinning voor Herbstrot (v. All Inclusive). Deze merrie werd gereden door Wibke Hartmann-Stommel en kreeg 8,57 punten. De nummer twee bij de ruinen en merries, Ancelotti (v. Cadeau), die ook door Lydia Camp werd gereden, kreeg 8,07 punten.

Warendorf

Al deze paarden verdienden met hun prestatie een ticket voor de Bundeschampionate in Warendorf dit jaar. Dat maakte de fok- en bedrijfsleider van het Trakehner Verband, Lars Gehrmann, na afloop bekend.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl