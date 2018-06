Houtzager met nieuwe bolide terug naar Rouveen dankzij snelle Baccarat

Houtzager was daarmee de enige Nederlander die vandaag wist te zegevieren op vier sterren-niveau. De eerste rubriek kwam namelijk op naam van de Braziliaan Paulo Stewart met Contiki (v. Contendro). Hij liet door te finishen in 61,62 seconden Charlotte Bettendorf en Jonas Vervoort gevolgd door het Nederlandse drietal Kristian Houwen, Hendrik-Jan Schuttert en Kim Emmen op geruime afstand.

Ook in de rubriek over 1,45 meter geen Nederlandse zege. Hier ging de overwinning naar onze Oosterburen. Marcel Marschal won met de Carentan-dochter Crystal 17 gevolgd door de Italiaan Antonio Alfonso en de Fransman Guillaume Foutrier.

Pittige opgave

De parcoursbouwer op CSI Twente maakte het de deelnemers niet makkelijk in de Rankingproof. Slechts vier combinaties uit het sterke veld van 64 starts met onder andere Wereldbekerwinnares Beezie Madden wist het basisparcours zonder fouten uit te rijden. In de barrage gingen Michael Greeve, Marc Houtzager, Paul Estermann en Jonas Vervoort met elkaar de strijd aan om de auto. Houtzager bleek door te finishen in 32,80 seconden de winnende tijd te noteren met de twaalfjarige Padinus-zoon Sterrehof’s Baccarat. Op 0,4 seconden afstand volgde Zwitserse Estermann met de goedgekeurde Curtis Sitte (v. Ogano Citte).

Thuishaven

Sinds kort is Teavanta II C Z (v. Treasure) terug op de Margaretha Hoeve. De oude thuishaven doet de merrie blijkbaar goed, want onder de Jonas Vervoort liep de merrie vandaag naar een derde plaats in de hoofd rubriek.

Michael Greeve had geen haast in de barrage en stuurde de pas negenjarige Turbo Z (v. Thunder van de Zuuthoeve) netjes naar de vierde plaats.

Dijks niet te kloppen

Nuri Dijks had in de barrage als taak om de toen leidende tijd van de Duitse amazone Isabelle Gerfer, 56,38 seconden, te verbeteren met zijn schimmel ruin Addison 11. Dijks slaagde hier in door ruim een seconden sneller te rijden. Alleen was het nog te vroeg om de overwinning te vieren, omdat Lennard de Boer nog aan de start moest verschijnen.

De Boer is sinds kort de stalruiter van de BWG Stables en liet in Geesteren zien dat hij net zo goed met de paarden van de gebroeders Schröder overweg kan als met de paarden van zijn vorige werkgever Marcel de Boer. Met Don Diego (v. Verdi), die de BWG Stables in mede eigendom heeft met Daan en Mareille van Geel, noteerde De Boer de tweede tijd van 56,27 seconden.

Gerfer mocht als derde opstellen in de prijsuitreiking.





Bron: Paardenkrant-Horses.nl