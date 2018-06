Houtzager moet twee Amerikaanse amazones voor laten gaan

De door Hans Dollen uit Onstwedde Con Air-zoon Coach gaf in de tienkoppige barrage alles voor zijn amazone Beezie Madden, waardoor 0/49,21 op het bord kwam te staan.

Fokkerssucces

De door Glock gesponsorde Grote Prijs leverde nog meer Nederlands fokkerijsucces op. Lauren Hough pakte met haar ‘tweede’ paard Waterford (v. Coolcorron Cool Diamond) de tweede plaats (0/50.08). Jan Greve uit Haaksbergen fokte dit paard uit Probanta (v. Julio Mariner xx). Houghs toppaard Ohlala staat enige tijd langs de zijlijn, waardoor Waterford nu de kans kreeg op te schitteren in een 5*-sterrenwedstrijd.

Minimaal verschil

Met minimaal verschil moest Marc Houtzager op Calimero (v. Quidam de Revel) genoegen nemen met de derde plaats (0/50.23). In de Grote Prijs van zijn sponsor was er een mooie troostprijs voor Gerco Schröder. In 52.79 galoppeerde Glock’s Cognac Champblanc naar zijn tweede foutloze resultaat en de zesde plaats.

Serieuze poging

Frank Schuttert deed met Chianti’s Champion een serieuze poging om deze hoog gedoteerde wedstrijd te winnen, maar twee balken deden de Nederlandse kampioen terugvallen naar plek 8.

Uitslag

