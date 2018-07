Hoy maakt net als Duitsland longlist bekend

Bondscoach Bettina Hoy: “We hebben nu nog een lijst van zes ruiters en zeven paarden, door de enorme regenval is een deel van het traject in Tryon misschien niet bruikbaar. Als dat zo is hebben we een cross van rond de acht minuten, als het traject wel op tijd hersteld is, dan hebben we een cross van 11 minuten met een flinke heuvel aan het einde. Dat maakt natuurlijk een enorm verschil, de definitieve beslissing neem ik als er een beslissing is genomen over het traject. We hebben goede ruiters en paarden, ik heb er heel veel zin in.”

Het team:

Merel Blom met Rumour Has It N.O.P.

Laura Hoogeveen met Quibus

Alice Naber-Lozeman met ACSI Peter Parker N.O.P./ ACSI Harry Belafonte

Raf Kooremans met Henri Z

Renske Kroeze met Jane Z

Theo van de Vendel met Zindane

Bondscoach: Bettina Hoy

Teamveterinair: Leendert Jan Hofland

Definitief team

In totaal vliegen vijf combinaties naar Tryon. Bondscoach Bettina Hoy maakt medio augustus bekend wie van bovenstaande ruiters deelneemt als individuele combinatie en welke combinatie afvalt.



Lees ook:

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KNHS