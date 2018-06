Werth ging als vijfde van start in de Grand Prix in het Oostenrijkse Schindlhof. Bella Rose oogde in het begin iets gespannen, maar werd naar het einde toe steeds beter. Het werd een foutloze proef met een fenomenale piaffe/passage-tour. Steeds nadat er iets gelukt was, leek er een lach op het gezicht van Werth te komen.

Zenuwachtig

Eigenaresse Madeleine Winter-Schulze was uiteraard getuige van de proef en was volgens de stadionspeaker nog zenuwachtiger dan Werth zelf. Het vijftal juryleden was ook lyrisch en met scores variërend van 76,087% tot 78,587% behoorlijk eensgezind. Werth gaat vooralsnog ruimschoots aan de leiding.

Schneider tweede

Dorothee Schneider, die eerder op de dag ook al de Lichte Tour won, stuurde als laatste starter de Falsterbo-zoon Faustus met 74,37% naar de tweede plaats. Emile Faurie ‘verpeste’ een compleet Duitse top vijf door Dono di Maggio (v. Dimaggio) naar 74,02% te sturen.

Uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl