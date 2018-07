Ice Princess STH overtuigend naar winst vijfjarigen

Een scherpe en hoogbenige merrie met heel veel achterbeen en tritt in de beweging, zo omschreef de jurycommissie de bruine merrie. Ze kreeg een 8,5 voor haar ruime stap, een negen voor de draf waarin ze een opvallend goede mechaniek toont met veel balans en een goed achterbeengebruik. De galop werd met een 7,5 het minste beoordeeld, daarin had de jury graag nog net wat meer lichaamsgebruik gezien. Voor de harmonie en het talent werden 8,5-en genoteerd.

Dubbel succes voor Snijder

Snijder had een drukke ochtend. In dezelfde rubriek stelde hij Incredible Dream (Dream Boy x Tietse D) van fokker Trea Mulder-Dolsma voor. De jury prees de bruine ruin als grootramig met een ruime stap en mooie houding. Een puntje van kritiek was de aanleuning. Zou de Dream Boy-zoon nog wat meer op lengte komen, kan het achterbeen nog beter ondertreden. Hij kreeg onder andere 8,5-en voor de stap en achten voor de galop en aanleg. Met 81 punten ook dubbel succes voor zijn fokker. Volle broer Jester’s Dream liep bij de vierjarigen namelijk naar de tweede plaats.

Bielefeld in haar nopjes

Ook 81 punten waren er voor Isa Bella BB (Bon Bravour x Wolkentanz II) en haar amazone Patricia Bielefeld. De amazone, die pas van de week besloot deel te nemen aan de selectie, was na de bekendmaking van de punten duidelijk in haar nopjes. De goed gebouwde merrie heeft een mooi front en toont in haar gangen veel balans, takt en een losse manier van bewegen. Isa Bella BB kreeg een 8,5 voor de draf en achten voor de andere onderdelen.

Geslaagde groep

Net als bij de vierjarigen was het aantal paarden dat een ticket verdiende voor de halve finale hoog: van de twaalf aanwezigen mocht slechts één niet door. Naast bovengenoemde paarden liepen ook Ibicus (Apache x Mondriaan) met Mandy Dokter en Ice de Jeu (Chagall D&R x Skorpio) met Karlijn van Vugt naar 80 punten.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl