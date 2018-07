Ida Vavrikova: ‘Pavo Cup is een prestigieuze wedstrijd’

Op de Centrale Keuring van Limburg verscheen de in Tsjechië woonachtige Ida Vavrikova met twee paarden in de baan voor de Pavo Cup. Bij de vierjarigen behaalde ze met de Jazz-zoon Jorick A, die werd gefokt door G. Aalberts uit Zwolle, 78 punten. Waarmee ze op een gedeelde tweede plek eindigde met Marieke van de Putten.

Wereldkampioenschap

Ook bij de vijfjarigen had de Tsjech een troef. Met de voorheen bij het AES-goedgekeurde Incredible Boy (v. Bordeaux) behaalde ze 76 punten. De Bordeaux-zoon, die gefokt werd bij E.T. Ten Bosch uit Driel, is inmiddels hengst af.

Begin dit voorjaar was Vavrikova ook al succesvol met de Bordeaux-zoon. Ze wist zich via CDI Achleiten en CDI Ranshofen te kwalificeren voor het WK voor jonge dressuurpaarden in Ermelo begin augustus. Echter zal de amazone enkel in de Ermelose baan verschijnen gedurende de halve finale van de Pavo Cup en niet op het Wereldkampioenschap. Aan Eurodressage geeft de amazone aan haar paarden gezond en gelukkig te willen houden en daarom haar plannen heeft veranderd.

Prestigieus evenement

Nu de Tsjech, die onder andere wordt getraind door Grand Prix-jurylid Pauline van Nispen, in het bezit is van twee KWPN-ers begon de Pavo Cup te lonken. “De Pavo Cup is een prestigieuze wedstrijd.”, is Vavrikova van mening. Die nu haar volledige focus heeft gelegd op de halve finale die op 15 augustus wordt verreden.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Eurodressage