Ieren pakken zelf alle prijzen op openingsdag Dublin Horse Show

In de Speed Stakes By Alpes D’or, een rubriek direct op tijd over een hoogte van 1,35 tot 1,45 meter stuurde Daniel Coyle de tienjarige Tienna (v. For Pleasure) naar de winst. In 51,48 seconden kwam de combinatie foutloos over de finish. Hij werd op de hielen gezeten door landgenoot Darragh Kenny die Billy Manjaro (v. Animo) in 51,82 seconden foutloos rondstuurde. De derde plaats was voor Bertram Allen die met Calafrieda (v. Canto) 52,21 seconden nodig had voor een foutloze ronde.

Minerva Stakes

In de tweede internationale rubriek, de Minerva Stakes By Dublin Airport Central, eveneens een rubriek direct op tijd over een hoogte van 1,35-1,45 meter, ging de winst naar Billy Twomey. Met Gypsy Duke-nakomeling Ardcolum Duke reed hij een foutloos parcours in 54,46 seconden, net genoeg om Darragh Kenny van de winst af te houden met Cassini Z (v. Cassini II). Kenny reed zijn foutloze rit in 54,95 seconden. De Britse Harriet Nuttall werd derde met Silver Lift (v. Easy Lift) in een tijd van 55,25 seconden.

Darragh Kenny

Na twee tweede plaatsen vond Darragh Kenny het tijd voor een plek op het ereschavot. In de Sport Ireland Classic, de derde internationale rubriek van de eerste dag, pakte hij de winst met Balou du Reventon (v. Cornet Obolensky). In deze rubriek over 1,60 meter reed Kenny een foutloze barrage in 35,83 seconden. Mark McAuley werd tweede met Miebelle (v. Flyinge Quite Easy 958, 36,46 seconden) en de derde plaats was voor Steve Guerdat en Hannah (v. Dulf van den Bisschop). In 37,11 seconden finishte hij foutloos.

Angelique Hoorn werd zesde in de Sport Ireland Classic. Met Brego R’N B (v. Namelus R) reed zijn een foutloze barrage in 38,75 seconden.

