Ierland heer en meester op eigen terrein, Jochems 11e

De Ier Shane Breen zat achter in het deelnemersveld, en kon zo zijn concurrentie goed bestuderen. Breen sleepte de eerste prijs in de wacht met een tijd van 80.85. De Ier winst de concurrentie zo op bijna twee seconden afstand te houden.

Ierland domineert

Ook de tweede, vierde en vijfde prijs bleven in Ierland. Tweede werd Dermott Lennon met Vampire (v.Andiamo Z), de vierde plaats was voor Shane Sweetnam met Cyklon (Cardento). De vijfde prijs ging naar Greg Patrick Broderick met Charmeur (v.Calvaro Z).

Britse tussen het Ierse geweld

Toch was er één Britse amazone die nog enigszins opgewassen was tegen het Ierse geweld. Holly Smith stuurde haar Quality Old Joker (v.O.B.O.S. Quality) naar een derde plaats op drie seconden van de nummer één. Kevin Jochems reed met zijn Evita een tijd van 97,91 seconden, wat hem nog een elfde plaats opleverde.

Programma

Morgen om 16.00 Nederlandse tijd begint de Longines FEI Jumping Nations Cup. Voor Nederland komen Bart Bles met Gran Canyon van HD (v.Cartani), Angelique Hoorn en Brego R’N B (v.Namelus R), Kevin Jochems met Captain Cooper (v. Namelus R) en Doron Kuipers met Charly (v.Calido) aan de start. Zaterdagavond is de Land Rover Puissance, en zondag de Longines Grand Prix Of Ireland.

Bekijk alle uitslagen van de Dublin Horse Show hier.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl