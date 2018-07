Ierland wint landenwedstrijd in het hol van de leeuw

Bij de eerste combinaties bleek al gelijk dat de parcoursbouwer een stevige proef had neergezet. Helaas werkte het weer ook niet mee. Het weer was zoals men dat kent in Groot-Brittannië; wind en regen. In het parcours bleek de sloot spelbreker te zijn. Scott Brash haalde bijvoorbeeld twee keer de finish niet door dit brede obstakel, en veel andere ruiters moest een voetfout in het water aangerekend worden.

Eerste manche

Na de eerste manche hadden Ierland en Groot-Brittannië gezamenlijk de leiding met 8 strafpunten. België bezette plek drie met 9 strafpunten. Zweden, Brazilië en Nederland waren in de achtervolging met allen 16 strafpunten.

Tweede manche

Bij de start van de tweede manche werden de weersomstandigheden almaar slechter. Door de harde wind en regen werd het parcours er niet makkelijker op. Uiteindelijk waren de teams van Groot-Brittannië en Ierland het best bestand tegen de omstandigheden. Een totaal van 16 strafpunten was voor beiden het resultaat. Door middel van een barrage moest gevochten worden om de eerste en tweede plaats. Brazilië, winnaar van de landenwedstrijd vorig jaar in Hickstead, was ondertussen knap naar de derde plaats geklommen met een totaal van 20 strafpunten. Zweden werd vierde met 24 strafpunten en België en Italië werden vijfde en zesde met 25 en 30 strafpunten.

Barrage

De Britse bondscoach Di Lampard en haar collega van Ierland Rodrigo Pessoa hadden hun keuze snel gemaakt. Holly Smith moest als eerste van start, en reed met Hearts Destiny (v Heart Trob) een snelle foutloze ronde in 43,39 seconden. Anthony Condon deed er een schepje bovenop en stuurde SFS Aristio (v. Arko III) foutloos rond in 41,29, waarmee Ierland won in het hol van de leeuw.

Opgave Nederland

De wedstrijd in Hickstead bleek niet de wedstrijd van Nederland. Willem Greve presteerde in de eerste ronde erg goed met de goed springende Canturo-dochter Zypria S. Greve finishte in de eerste omloop met enkel een pechtfout, en moest vervolgens in de tweede omloop opgeven.

Voor Johnny Pals en Chat Botte Du Ruisseau Z (v. Casall) bleek de sloot ook de moeilijkheid in het parcours. Na een eerste weigering toverde Johnny zijn paard er bij de tweede poging wel overheen, en finishte met 14 strafpunten. De tweede manche overkwam hem hetzelfde, waarna Chat Botte een ijzer verloor, en hij uiteindelijk finishte met 23 strafpunten

Handdoek in de ring

Kevin Jochems met Captain Cooper (v. Namelus R) en Harrie Smolders met Capital Colnardo (v. Colman) hadden in de eerste manche 4 en 8 strafpunten. Na het uitvallen van Willem en het resultaat van Johnny, zat er niets anders op voor het team dan de paarden te sparen en de handdoek in de ring te gooien.

Klik hier voor het volledige resultaat

Bron: Paardenkrant-Horses.nl