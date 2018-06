Ierland wint twee Nations Cup wedstrijden in een weekend

De Ierse springruiters hebben een succesvol weekend achter de rug. Nadat het ene team op vrijdag de 3* Nations Cup in Lissabon won, zegevierde het andere team in de 5* landenwedstrijd in het Canadese Langley. De Ieren versloegen zondag in Langley met ruime cijfers de Canadezen die in de tweede omloop nog goed terug kwamen.