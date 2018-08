Iers springteam Tryon bijna gelijk aan Nations Cup-team Aken

“Dit zijn de vier teamleden die Ierland zullen vertegenwoordigen tijdens de Wereldruiterspelen, waar we de Olympische kwalificatie zullen proberen een startbewijs voor de Olympische Spelen te krijgen en ook een medaille”, sprak de Ierse bondscoach na het bekendmaken. “Ik heb vertrouwen in dit team en we zijn klaar om te strijden met de beste teams ter wereld. ”

Paarden

O’Connor zal met Good Luck (v. Canturo) deelnemen in Tryon, Kenny neemt Babalou 41 (v. Balou du Rouet) mee, Sweetnam komt met Chaqui Z (v. Chacco-Blue) aan de start en O’Shea rijdt de KWPN-ruin Skara Glen’s Machu Picchu (v. Silverstone).

Bron: Horsesport Ireland