Ierse en Britse girlpower in landenwedstrijd

In Wierden werd de technische rijvaardigheid van de ponyruiters aan de tand gevoeld. “Geen lomp hoog parcours, maar een parcours waarbij de ruiters een paar keer moeten kiezen hoeveel galopsprongen ze willen rijden”, vertelt Edwin Hoogenraat, bondscoach van het oranje team.

Balkje teveel

De Ieren en Britten vlogen door het parcours alsof het niets was. Pas op het allerlaatste moment viel er bij Engeland een balkje teveel, waardoor Ierland opschoof naar de eerste positie met drie strafpunten en Engeland op vijf strafpunten tweede werd.

Trotse coach

De Ierse chef d’equipe Gary Marshall is trots op zijn meidenteam. “Ze rijden altijd zo sterk. Natuurlijk heb je wel eens een foutje, dat is paardensport. De ene keer maakt de pony een foutje, de andere keer de ruiter. Maar ze weten waar ze mee bezig zijn. Thuis heb ik een trial georganiseerd en een top tien gemaakt. Eén team is hier, het andere gaat naar de landenwedstrijd in Hagen. We zijn maar een klein eiland, maar produceren heel veel goede ruiters”, lacht hij.

Eerste landenwedstrijd

Bijzonder is dat Orla Duffy en Katie Power hun pony’s voor het eerst in een landenwedstrijd starten. “Ik was best nerveus om als eerste van start te gaan omdat ik nog niemand het parcours had zien rijden, maar met één tijdfout ging het goed. Ik ben blij met de comeback van Atlanta, die er een jaar uitgeweest is vanwege een blessure. Toen heb ik me maar gefocused op mijn paard en reed ik Children”, vertelt Orla Duffy.

Pas zes weken onder zadel

Katie Power kwam met 1/0 de ring uit op de 16-jarige Ghost Rider, die ze nog maar zes weken onder het zadel heeft. “We hebben allebei al wel landenwedstrijden gereden, maar nog niet samen. Hopelijk mogen we in Dublin en op het EK starten”, is ze ambitieus.

Weten wat te wachten staat

Lucy Chanahan kwam stralend de ring uit met twee nulrondes op Caliber, waarmee ze al vaker goede resultaten neerzette. “Ik zag twee van mijn teamleden met tweemaal een tijdfout finishen, dus ik wist wat ik moest doen om de tijd te halen.”

Nieuwe fietsen

Wat het mooiste is aan de overwinning volgens Ella Quigley? “De nieuwe fietsen”, lacht ze. “Die van mij is vorig jaar gestolen. Maar ik ben ook blij met hoe Clemens springt. Ik heb hem nu twee jaar te rijden en we zijn op 80 cm hoogte begonnen.”

Moore op dreef

Het parcours was zo selectief dat slechts twee combinaties dubbel foutloos bleven. Naast Lucy Shanahan was dat de Britse Claudia Moore. Zij pakte samen met Shaunie Greig, Perdi Digby en Faye Sutton het zilver onder leiding van Clare Whitaker.

Medaille

De Nederlandse bondscoach Edwin Hoogenraat was blij met de manier waarop het Nederlands team met Pam Nieuwenhuis, Mart IJland, Lily Engelsman en Enrico van Manen zich naar het brons reed met twaalf strafpunten. “In elk geval een medaille!”

Sterke landen

Ierland en Engeland zijn ook zulke sterke landen. Die hebben wel meer dan tien potentiële EK-combinaties met fantastische pony’s met onbegrensd vermogen en ervaring. In Nederland ben je al blij als je er vijf hebt. Het team reed vandaag goed. Ik ben ook veel met de rijderij bezig. Met heel goed paardrijden kun je in sommige gevallen de kwaliteit van je pony compenseren. We hebben nu vier landenwedstrijden gereden en zaten drie keer in de topdrie. Competitief zijn we wel”, aldus Hoogenraat.

Bron: Persbericht Wendy Scholten