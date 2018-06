IJsbrand Chardon nipt verslagen door Chester Weber

Chester Weber had na de dressuur een voorsprong van vijf punten op IJsbrand Chardon. Maar in de marathon sloeg de menner uit Den Hoorn toe. In vier van de zeven hindernissen was Chardon de snelste en hij bracht het verschil met Weber terug tot minder dan een balletje in het vaardigheidsparcours.

Druk bij Weber

Chardon legde de druk bij Weber toen hij alle balletjes op de kegels liet liggen in de afsluitende proef. Maar dat deed ook de Amerikaan die zo de overwinning pakte.

Weusthof beste in vaardigheidsproef

De Twentse menner Mark Weusthof reed een sterke wedstrijd. Met een vijfde plek in de dressuur en marathon en de zege bij het kegeltjes rijden werd Weusthof vierde in het eindklassement. De Fransman Benjamin Aillaud reed zich nog tussen de twee Nederlanders in.

Bron Hoefnet