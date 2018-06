IJzersterke barrage brengt Van de Mheen zege in junioren GP

De Grote Prijs voor de junioren was geen makkelijke opgave. Acht van de 63 deelnemers drongen door tot de barrage en hierin bleven alleen Rowen van de Mheen en de Belg Thibeau Spits foutloos.

Ruim de snelste

In de barrage toonde Van de Mheen zijn goede vorm met de Verdi-zoon Q Verdi. Al eerder was hij met de schimmel vierde geworden in Hagen. Nu snelde hij in de snelle tijd van 40,10 seconden over de finish, een tijd die niet meer verbeterd werd en de ruiter uit Hoevelaken de overwinning bracht.

Kersten derde

Thibeau Spits eindigde op twee seconden achter Van de Mheen op de tweede plek met de negenjarige Jericho Dwerse Hagen (v. Vertigo Saint-Benoit). Niels Kersten was maar drie tiende langzamer dan Rowen van de Mheen maar liep met zijn Checker een balkje op. Na het goud met het team in de landenwedstrijd werd het nu een derde plaats in de Grote Prijs. De overige Nederlanders speelden geen rol van betekenis.

IJland beste Nederlander in pony GP

Vanmorgen reed Mart IJland zijn pony Fantasia uiterst snel rond in de barrage van de GP voor de ponyruiters. Maar door een balk kon hij niet in de top van het klassement eindigen. Als snelste ruiter met vier strafpunten werd hij zesde. Ook Skye Morssinkhof bereikte op Elle Birken de barrage en ook zij kreeg een balk. Morssinkhof eindigde als achtste met de dochter van Favoritas xx. Ilona Mezzadriuit Frankrijk won de Grand Prix voor de pony’s.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Paardenkrant-Horses.nl