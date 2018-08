“Vroeger moesten we vaak op wedstrijd want anders werd Emerald zó heet”, blikt Ilse van Cranenbroek terug. “Maar nu lijkt hij echt volwassen geworden. Gisteren was hij al heel relaxt en ook vandaag ging hij zonder spanning de baan door. Ik kom nu echt aan rijden toe, terwijl hij vroeger bepaalde wat de score zou gaan worden.”

Gewoon blijven zitten

Ook in de series is veel vooruitgang geboekt. “Eerder moest ik hem een beetje omduwen omdat ik anders het gevoel had dat we een wissel zouden missen. Nu kan ik gewoon blijven zitten. Het is net alsof ik hem in z’n oor fluister en hij doet het”, zegt Van Cranenbroek lachend die ook hoge punten voor de stap op haar protocol zag verschijnen. “Doordat Emerald nu zo relaxt is, is de stap ook veel beter geworden.”

Goede weg

Van Cranenbroek is blij met de fraaie scores en oranje linten maar het meest blij is ze met de verandering van Emerald. “Dat iedere hulp nu doorkomt en hij zo mooi ontspannen blijft, daar ben ik echt het blijst mee! Hij loopt nu met iets minder spektakel, maar volgens de jury heeft hij nog zoveel over. En in galop heb ik veel meer controle. Straks in de Grand Prix moet het ook vanuit de ontspanning komen, dus we zijn op de goede weg.”

Helemaal zen

Na het indoorseizoen besloot Van Cranenbroek thuis door te trainen richting de Zware Tour en reed twee weken geleden mee op een showrubriek op België. “Daar was Emerald helemaal zen. Ik dacht: wat is dit? En toen besloot ik hem gewoon weer te gaan starten. Met twee scores boven de zeventig is het fijn om te weten dat hij het nog kan.”

KWPN-hengst Charmingmood tweede

Mark van de Donk volgde op de tweede plaats. Hij reed de KWPN-hengst Charmingmood (v. Winningmood) naar 67,28%. Mylene Spaak en Ziteldo (v. Royal Dance) werden derde met 62,79%.

Kurstjens wint Zware Tour

In het gecombineerde klassement Zware Tour noteerde Demy Kurstjens de hoogste score. Haar U25-proef met Kingsley Vinzar (v. Jazz) was goed voor 62,88%. Lischa de Vos reed Bretagne (v. OO Seven) in de Intermédiaire II naar 61,03%. Christianne Goes behaalde met Accountancy Ultimo (v. Welt Hit II) na een wedstrijdpauze 60,38% in de Grand Prix.

Soederhuizen scoort in ZZ-Zwaar

In de eerste groep ZZ-Zwaar was Barbara Soederhuizen grootverdiener. In de eerste proef, die werd gecombineerd met de young riders, reed ze Eclips (v. Apache) met 64,21% naar het beste ZZ-Zwaar resultaat, maar moest young rider Jade Oord met Chireine (v. Painted Black) met 64,49% voor laten gaan. In de tweede proef stond Soederhuizen met 64,50% ruimschoots aan kop. Ook Liesbeth Hageman reed zich twee keer in de prijzen. Met Excellent (v. Oscar) eindigde ze in de eerste proef als derde met 63,50% en in de tweede proef als tweede met 61,43%.

Nouwens en Venema

In de tweede groep ZZ-Zwaar waren de oranje linten voor Liza Nouwens en Anna Venema. Nouwens reed met Veni Vidi Vici (v. Flemmingh) alleen de eerste proef en noteerde daarin 66,71%. Daarmee heeft het duo nu de punten op zak voor de overstap naar de Prix St. Georges. Venema won met The Ritz R&B (v. Rohdiamant) de tweede proef met 63,42% nadat ze in de eerste proef met 63,86% tweede werden. Kim Thijssen reed met Dion Johnson (v. Johnson) 63,07% (derde) en 61,86% (tweede) bij elkaar.

Staal aan kop bij jeugd

In de kleine groep voor junioren en young riders reed de debuterende junior Romy Staal met Gascoigne (v. Zambuka) naar de hoogste score van 63,48%. Young rider Anouk Slabbers en Zülle (v. Nourejev) werden in het gecombineerde klassement tweede met 61,91%.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl