Imagine in ijzersterke vorm naar overwinning bij vijfjarigen

De overwinning werd uiteindelijk opgestreken door de elegante, maar zeer expressief bewegende Imagine met 92,2 punten. De merrie is minstens zo goed in vorm als op het WK en liep de proef met veel gemak door. Onder Scholtens eindigde Indian Rock met 90,6 punten op plaats twee. De KWPN-hengst overtuigde met zijn enorme galoppade en werd met veel rust voorgesteld. De hengst heeft een imponerend voorkomen, maar mag in de draf achter nog net wat actiever blijven.

Gedragenheid

Ook Imposantos liet zien nog steeds in uitstekende vorm te verkeren. Met 90,4 punten eindigde hij vlak achter Indian Rock. De goedgekeurde hengst ging met veel gedragenheid en balans door de ring. Daarmee kende de halve finale een bijzonder sterke top drie.

Enorme galoppade

De nummer vier van de halve finale, Inferno (Everdale x Trento B) onder Quinty Vossers, galoppeerde bijna voor een elf en toonde vooral veel aanleg voor het sluiten. Daarbij bleef hij constant fraai en gemakkelijk in de aanleuning. WK-ganger Iconic B (v. Bon Bravour) onder Joyce Lenaerts maakte de top vijf compleet. De hengst heeft een fraai front met veel oprichting en beweegt met veel schwung, maar zou actiever mogen aantreden in het achterbeen.

Uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl