Gedoodverfde favoriet Jacadello wint niet

De beste 30 paarden per leeftijdscategorie kwamen aan de start in de dubbel tellende finale, die vandaag werd verreden tijdens de Centrale Keuring van KWPN Limburg. Juryleden Cor Loeffen en Jan Greve waren goed te spreken over de kwaliteit van de paarden, met name de vijfjarigen konden als groep finalisten bekoren. In beide leeftijdscategorieën kwamen de beste 15 paarden terug voor de beslissende ronde.

Geen machine

Na vier royale overwinningen ging de KWPN-goedgekeurde hengst Jacadello (v.Cascadello) onder Pieter Keunen als absolute favoriet van start. Maar dat zelfs dit extreem getalenteerde springpaard een steekje kan laten vallen, bleek vandaag doordat hij in de eerste ronde erg afgeleid was door de merries en veulens op het nabijgelegen keuringsterrein. In de tweede ronde sprong hij weer als vanouds, tot de allerlaatste hindernis. Dat in combinatie met tijdstrafpunten deden hem flink zakken in het klassement.

Twee 8,5

Daar profiteerde de fijn springende Charlie (v. Chatender) van, die ervoor zorgde dat zijn amazone Kimberley Winsingh voor het derde jaar op rij als winnares naar voren kon treden in deze competitie. “Charlie maakte een hele positieve indruk met zijn goede galop, lichaamsgebruik op de sprong en goede rijdbaarheid. Achter maakt hij de sprong bovendien heel goed af”, lichtte Cor Loeffen toe, die hem samen met Greve in de beslissende ronde een tweemaal een 8,5 toekende.

Goed schakelen

Op de tweede plaats eindigde de Figaro Z-zoon Frappucino AG Z onder Carina Jansen, die een 8,4 en 8,5 verdiende. “In galop kan dit paard heel goed schakelen en op de sprong heeft hij veel macht, afdruk en goede sprongafloop. Zeker in de tweede ronde sprong hij goed met de schoft naar boven.”

Jacadello en Jeezer

De veelbesproken Jacadello deelde zijn derde plaats met de Vittorio-zoon Jeezer onder Rob Heijligers, goed voor een 8,5 en een 8 in de tweede finaleronde. “Een heel gretig paard, dat goed naar de hindernis toetrekt en met veel afdruk springt. Opnieuw een paard dat de sprong goed afmaakt. Hij deelt zijn plek met Jacadello, die keer op keer overtuigend heeft gesprongen. In de tweede ronde begon hij spectaculair maar zat het op het einde van de rit niet mee.” Het blijven vierjarige paarden en geen machines.

Favoriet op kop

Bij de vijfjarigen hield de topfavoriet wel stand. Na drie overwinningen lukte het vandaag in de finale opnieuw voor de Echo van ’t Spieveld-zoon Immanuel R onder Robby Krowoza. “Bij de vijfjarigen zagen we een hele goede groep, aangevoerd door de zeer getalenteerde en effectief springende Immanuel R. Hij overtuigd met zijn goede techniek, afdruk en extra sprongafloop. Zeker in de tweede ronde liet hij zien heel meedenkend te zijn, met veel instelling te springen en een goed reactievermogen te hebben. En hij werkt graag mee met zijn ruiter”, sprak Loeffen. Met een 9 en een 8,6 verdiende hij de hoogste punten van de dag.

Winnaar van vorig jaar

De winnaar van vorig jaar, kon nu als tweede opstellen. Opnieuw een troef van Stal Hendrix, de zelfgefokte Diamant de Semilly-dochter Isabella HX onder Tim van den Oetelaar. “Deze merrie springt met heel veel afdruk, springt ook op de steilsprong goed naar boven en laat zich zeer goed rijden in het parcours.” Hij kwam uit op een 8,6 en een 8,5.

Blom Cup-winnares

Een andere kampioen eindigde als derde, de Blom Cup-winnares Idagonda (v. Zirocco Blue VDL) onder Nicole Mestrom, wiens fokker Frans Wetemans kort tevoren werd gehuldigd als Limburgs fokker van het jaar. “Deze merrie heeft veel inzet en een hele functionele manier van springen. Niet het meest spectaculair, maar wel met veel afdruk, snelle reflexen en veel potentie.”

