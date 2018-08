Imposantos pakt Pavo Cup, Inferno verrast met zilver

Uiteindelijk was de zege voor Imposantos, maar het vuur werd de KWPN-goedgekeurde zoon van Wynton na aan de schenen gelegd. In de halve finale ging het voordeel nog licht naar zijn stalgenote Imagine (v. Dream Boy) en vanmorgen in de eerste finaleronde was het de grote ontdekking Inferno die er met de topscore (9,24) vandoor ging.

Power

Maar gastjurylid Stefanie Wolf was gedecideerd in haar keuze voor Imposantos. “Wat een power! Hij liep fijn door het lijf en liet me heel goed zitten. Topkwaliteit!”

En zo ging er 9,8 naar Imposantos, 9,7 naar Inferno en 9,4 naar Imagine, de winnares van de halve finale. En kwam de Pavo Cup in handen van de door Willie Wijnen gefokte Imposantos, ging het zilver naar de door J. Gloudemans gefokte Inferno en mocht Bart Veeze’s tweede paard Imagine (fokker E. M. Stam-van Waveren) zich voor de derde prijs opstellen.

Indian Rock en Ironman

De vierde plaats was voor de KWPN-hengst Indian Rock, de in Oldenburg goedgekeurde Ironman werd vijfde.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl