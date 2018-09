Zum Glück hield Thomas Casper er niets aan over. De sprongen van zijn ruin Zum Glück (Zalando x Golden Game) die het opstijgen van de testruiter in de ring wel heel spannend vond. Eerst kwam de ruin al een keer los, Casper ving hem bij de uitgang. De hengstenhouder (Gestüt Birkhof) bracht Zum Glück zelf terug en probeerde hem vast te houden, maar het ging nog een keer mis. Toen Philipp Hess er eindelijk op zat, deed de ruin weer alsof er niets aan de hand was en liet hij zijn talenten zien – misschien wel de beste draf van de dag. Maar wat heb je aan een goed paard als je er niet op komt? Dat dacht de jury ook en die gaf een 4 voor de stand van opleiding.

Ineengezakt jurylid

Bij het tweede groepje was er opnieuw een ongeval. Het ene moment stond dr. Carsten Munck nog te kijken naar Bitcoin OLD (v. Bordeaux) en Brooker’s Girl OLD (v. Bordeaux) en het volgende moment zakte hij ineen. Artsen in het publiek renden er op af en enige momenten later kwam ook de EHBO aangesneld. De toestand van het jurylid was daarna stabiel, maar toch werd hij met een brancard afgevoerd en vervolgens werd de finale weer hervat.

Fenomenale testruiter

En tenslotte was er keer op keer applaus. Misschien nog wel meer voor het geweldige werk dat Phillip Hess verrichtte op de paarden, dan voor de paarden zelf. De ruiter die ook in de Duitse sporttesten opvalt met zijn geweldige rijden kreeg alle paarden haast beter aan de het lopen dan de vaste ruiters. Dat was vooral het geval bij de Bundeskampioen van vorig jaar, Eternity (Escolar x Sir Donnerhall I), die onder Hess weer zijn kwaliteiten liet zien die hij vorig jaar ook onder Eva Möller toonde. Er kwam weer rust in de bewegingen, elke pas was weer raak.

Als het KWPN nog een Pavo-ruiter voor volgend jaar zoekt: Philipp Hess, bitte. Al was het maar voor een clinic jonge paarden voorstellen.

