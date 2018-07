In Beeld: CHIO Aken Nations Cup springen

Marcus Ehning kwam als laatste voor Duitsland aan start en deed wat van hem verwacht werd. Hij stuurde Prêt à Tout vol machtsvertoon rond en kwam foutloos rond.

Laura Klaphake zette voor Duitsland twee sublieme nulritten neer met Catch Me if You Can.

Simone Blum ontwrichtte op 12 januari dit jaar haar schouder. In Aken reed ze drie maanden na haar rentree een foutloze tweede ronde met DSP Alice.

Frank Schuttert kwam met Chianti’s Champion als laatste voor het Nederlandse team aan start en er rustte veel druk op zijn schouders. Hij haalde niet de breedte van de oxer en het team zakte naar de bronzen positie.

Cameron Hanley sprong voor Ierland een foutloze eerste rit, maar liep in de ronde daarna tegen 8 strafpunten aan. Dat leverde het streepresultaat op.

Cian O’Connor liet met de fantastisch springende Good Luck niets aan het toeval over en kwam foutloos de tweede etappe door.

Goud voor Duitsland!

Foto’s: Arnd Bronkhorst

Bron: Paardenkrant-Horses.nl