In de finale voor zesjarigen op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden werd het klassement van de kwalificatieproef nog even flink op de kop gezet. Het mooiste voorbeeld daarvan was natuurlijk Hermès (v. Easy Game) met Dinja van Liere die op het nippertje de finale haalde met de 12e plaats in de kwalificatie. Nu was er (met gemiddeld bijna een punt hoger) brons, zilver voor kwalificatiewinnaar Villeneuve (v. Vitalis) en goud voor D’Avie (v. Don Juan de Hus) en Severo Jurado Lopez (voor het vierde jaar op rij!). Arnd Bronkhorst maakte deze fotoserie.